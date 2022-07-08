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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden çalışanlara net 2 bin lira zam

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesinden çalışanlara net 2 bin lira zam

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Kent A.Ş. ve Hakİş Sendikası ile 'İş Sözleşmesi Ek Protokolü'nün imzalanmasıyla çalışanlara net 2 bin lira zam yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Kent A.Ş. bünyesinde, 696 sayılı KHK ve hizmet alımı statüsündeki işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin 2022 yılı ikinci altı ayında iyileştirmeler gerçekleştirmek üzere HAKİŞ ve Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. İmzalar Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ile HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir tarafından atıldı. İmzalanan protokol ile işçilerin maaşlarına 2’şer bin lira zam yapıldı.
Vali Demirtaş, Mardin’de göreve başladığı günden itibaren bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde pek çok adım attıklarını ve atmaya devam ettiklerini söyleyerek, adımlara bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.
Gerçekleştirdikleri çalışmalardan öne çıkan başlıkları ve müjdeleri paylaşan Vali Demirtaş, “Malumunuz 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artışa ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten; işçi kardeşlerimizin ücretlerine meslek ve unvanlarına göre belirlediğimiz üç ayrı gruba yüzde 10, 15 ve 20 oranında ilave ücret zammı yapmıştık. Yine işçilerimizin sosyal yardım kalemlerinden çocuk yardımı, yemek yardımı ve direksiyon primine yüzde 100, yakacak yardımına da yüzde 240 oranında artış sağlamıştık. Bugüne geldiğimizde, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan ve asgari ücreti 4 bin 250 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkaran yüzde 30’luk artışa ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ile verdiğimiz haklara ilaveten, her işçimizin ücretine refah payı olarak seyyanen net 750 TL veriyoruz” dedi.

“Maaşlara 2 bin lira zam yapıldı”
Yaptıkları iyileştirme ile işçi gruplarına yapılan zamlı maaşları sırasıyla açıklayan Vali Demirtaş, “Yaptığımız bu iyileştirme ile 1'inci grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 660 TL, 2'nci grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 525 TL ve 3'üncü grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 206 TL maaş alacaklardır. Bu çalışma ile haziran ayında alınan her bir ücrete ortalama 2 bin lira maaş artışı gerçekleştirmiş olacağız. Yaptığımız bu ücret artışının idaremize maliyeti ise yaklaşık 40 milyon TL olacaktır. Sizler, 800 bini aşan nüfusuyla büyük bir şehre gece gündüz demeden, günün 24 saati hizmet üretiyorsunuz. Ürettiğiniz hizmetle, verdiğiniz emekle ve akıttığınız alın teriyle Mardin’imiz her geçen gün biraz daha gelişiyor ve değişiyor. Sizlerin sayesinde Mardin bugün ülkemizin ve bölgemizin en önde gelen, ilgi çeken, görülesi kenti olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.
Sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olan uygulamayı hayata geçirdiklerine dikkat çeken Vali Demirtaş, “Bu itibarla Mardin’de göreve başladığımız ilk günden beri vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışının örneğini hayata geçirebilmek sizlerle birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin bizlere emanet ettiği her bir kuruşun hesabını verdiğimiz güvenilir, açık, şeffaf bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Bunu yaparken mesai arkadaşlarımızın emeği ve alın terinin karşılığını da bütçe imkanlarımız ölçüsünde teslim etmenin çabasını, gayretini ve vebalini omuzlarımızda hissediyoruz. Bu hissiyat ve çalışma anlayışıyla çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürecek, Mardin’imizin tarımdan turizme, ticaretten sanayiye sağladığı katma değeri hemşehrilerimizle ve onlara hizmet eden kardeşlerimizle buluşturacağız. Bu vesileyle bu çalışmaya sağladıkları katkılarından dolayı HAKİŞ'in kıymetli yöneticilerine ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu iyileştirmenin işçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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