SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'de, Irak plakalı cipin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan sürücü Ali Raşit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Raşit´in, Irak'ın Kerkük kentinde tanınmış bir ailenin mensubu olduğu ve bir petrol rafinerisinde görev yaptığı öğrenildi. Ali Raşit'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-07-09 00:13:00
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