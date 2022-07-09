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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş güvenlik güçleri ve şehit aileleri ile bayramlaştı

İHA

Vali Demirtaş güvenlik güçleri ve şehit aileleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, güvenlik güçleri ve şehit ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramını kutladı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde bulunan Selen Kışlası Şehitliği’ne gitti. Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın kabri başında dualar edildikten sonra itfaiye erlerinin, Hop Geçidi’nde bulunan güvenlik korucularının, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelleri ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
2 yıldan beridir Mardin'de görev yaptığını söyleyen Vali Demirtaş, “Daha önce çok şükür huzurluydu. Şu anda daha huzurlu. Bugüne kadar ciddi anlamda asayişe müessir ciddi bir olayla karşı karşıya kalmadık. Bu da bizim emniyetimizin, jandarmamızın ve tüm güvenlik kuvvetlerimizin çabaları, gayretleri huzurun sağlanmasında çok ciddi bir katkısı olmuştur. İnşallah huzur içerisinde bir kurban bayramı geçireceğiz. Buradan tüm Mardinli hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimizin İslam Aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Herkese hayırlı huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. İlk gittiğimiz yer şehitliktir. Şimdi inşallah şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Her bayramda olduğu gibi dini ve milli bayramlarımız da mutlaka şehit yakınlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların hal hatırlarını soruyoruz. Problemleri var mı yok mu diye onları soruyoruz. Her şeyden önce biz onları görmek istiyoruz. Herkesin bayramını buradan tebrik ediyorum” dedi.
Trafikte sürücüleri de uyaran Vali Demirtaş, “Özellikle bizim sürücülerin şüphesiz ki kendi memleketlerine yakınlarına anne ve babalarına ulaşmak için heyecanlı olduklarını biliyoruz ama 5 dakika sonra, 10 dakika sonra veya yarım saat sonra gelelim ama yavaş gelelim. Trafik kurallarımıza uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka kullanalım. Cep telefonları ile kesinlikle konuşmayalım ve huzurlu bir şekilde bir yolculuk yapalım. Huzur içerisinde inşallah ailelerine kavuşmalarını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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