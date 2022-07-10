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Midyat´ta 3 farklı din ve 5 farklı kökenden vatandaşlarla bayramlaşma töreni

DHA

Midyat´ta 3 farklı din ve 5 farklı kökenden vatandaşlarla bayramlaşma töreni


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde 3 dine mensup Türk, Kürt, Süryan, Ezidi ve Arap kökenli vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Midyat Kaymakamlığı tarafından organize edilen, pandemi nedeniyle ara verilen, normalleşme süreciyle yeniden yapılmaya başlanan bayramlaşma töreninde Süryani ve Ezidi cemaatleri, Müslümanlarla bir araya geldi. Midyat Kaymakamlığı'nın `birlik ve beraberlik bayramlaşması´ sloganıyla gerçekleştirdiği törende Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arap kökenli vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşmaya Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Vekili Albay Gökhan Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve muhtarlar katıldı.
`HERKES BERABER BAYRAM YAPIYOR´
Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, "Bugün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı´dır. Biz de protokol bayramına geldik. Daha önce de bazı ailelerin bayramına gittik. Herkes burada bayramı yaşıyor. Kimin bayramı olursa diğer milletlerin de bayramı oluyor. Herkes beraber bayram yapıyor. Düğünlerde olsun, bayramlarda olsun, cenazelerde olsun, taziyelerde olsun, her zaman beraberiz. Allah hep böyle güzel günler göstersin, hepimizi korusun" dedi.
Midyat Müftü Vekili Nurullah Nur ise, "Özellikle Midyat özelinde dini, dili, ırkı, kültürü farklı olmalarına rağmen halk olarak biriz, beraberiz ve hep birlikte bu sevinci, bu bayram neşesini paylaşıyoruz" diye konuştu.
Bayramlaşmaya katılan Abdulvahap Arbağ da "Midyat olarak dinler arası bayramlaşmaya çok değer veriyoruz. Bu zenginlik Midyat'ta var. Süryanilerimiz, Ezidilerimiz, Müslümanların bayramını kutlamaya geliyorlar. Bizim papaz ile bizim müftü yan yana beraber, güzel bir şekilde bayramlaşmayı gerçekleştirdiler ve bundan dolayı biz halk olarak mutlu olduk" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-07-10 11:25:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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