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Mardin’de evinde ağır yaralı yanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti

İHA

Mardin’de evinde ağır yaralı yanmış halde bulunan kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde yanıcı madde ile yanarak ağır yaralanan vatandaş, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesindeki bir apartmanda bir kişinin yanıcı madde ile yandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, daireye girdiklerinde kişinin vücudunun büyük bir bölümünde yanmış halde buldu. Ekipler, yaptıkları incelemelerde yanan kişinin F.O. olduğunu belirledi. Yanıcı madde ile yandığı tespit edilerek vücudunda ağır yanıklar oluşan F.O., önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından yanık ünitesi bulunan Diyarbakır’a sevk edildi.
Burada yoğun bakıma alınan F.O., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
4 Çocuk babası olduğu öğrenilen F.O., ölümünün ardından bir şüpheli gözaltına alındı, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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