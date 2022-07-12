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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı

İHA

Mardin'de jandarma ve polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla müşterek helikopter destekli trafik denetiminde bulundu.

Mardin’de helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı

Mardin’de jandarma ve polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla müşterek helikopter destekli trafik denetiminde bulundu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı ile havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. Havadan denetim yapan ekipler, trafiğin yoğun olduğu yollarda kurallara uymayan sürücüleri telsizle kontrol noktasındaki yer ekiplerine bildirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bayram tatili süresince vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması yönünde tedbirlerin alınmasına ve denetim faaliyetlerin helikopter ile dron destekli olarak aralıksız devam edileceği bildirildi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlere Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Metin Ünlü katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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