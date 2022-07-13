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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü

İHA

Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü

Mardin'in Artuklu ilçesinde ata sporunu yaşatmak üzere 20 dönümlük alanda bölgenin en büyük Atlı Spor Kulübü açılıyor.
Artuklu ilçesinde daha önce 3 dönümden oluşup 20 at ile hizmet veren Atlı Spor Kulübü, yeni yerinde 20 dönüm arazi üzerine 40 at ile Mardin halkına hizmet verecek. Yoğun talep üzerine alanlarını genişletmek için yeni yere taşındıklarını söyleyen Atlı Spor Kulübü Sahibi Veysi Gerehan, "Yeni yerimiz 20 dönümden oluşuyor. Daha önce 3 dönümlük alanda 20 atla hizmet veriyorduk. Şimdi ise 40 at ile hizmet vereceğiz. Rahvan, Arap, Hollanda, Pony, İngiliz, Frozen, Apaçi ve Midilli ati olmak üzere 8 cins ile toplamda 40 at halkımızın hizmetinde olacak. Yeni alanda piknik yeri, kafe ve evcil hayvanlardan oluşan hayvanat bahçemizde olacaktır. Yeni yerimiz Diyarbakır yolu 10. kilometre Davutoğlu mevkiinde olacaktı" dedi.

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