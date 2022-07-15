Nusaybin’de hasta yakınları özel güvenlikçiyi darp etti

Mardin’in Nusaybin Devlet Hastanesine gelen hastanın yakınları, özel güvenlik görevlisini darp etti. Beyazkod sonrası polis şahısları gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesine gelen bir hastanın yakınları araçlarını acil servisin önüne park ettiler. Bu sırada aracı kaldırmak için anons yapılmasına rağmen araç sahipleri aracın başına gelmeyince özel güvenlik görevlisi plakasında sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için fotoğrafını çekti. Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik hasta yakını özel güvenlik görevlisine saldırarak darp etti. Beyazkod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk etapta olayı yatıştıran polis ekipleri ekipleri daha sonra saldırganları gözaltına alarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

Özel güvenlik görevlileri şahıslardan şikayetçi oldu.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile polis ekipleri inceleme başlattı.

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