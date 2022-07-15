Nusaybin’de hasta yakınları özel güvenlikçiyi darp etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin’de hasta yakınları özel güvenlikçiyi darp etti

İHA

Nusaybin’de hasta yakınları özel güvenlikçiyi darp etti

Mardin’in Nusaybin Devlet Hastanesine gelen hastanın yakınları, özel güvenlik görevlisini darp etti. Beyazkod sonrası polis şahısları gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre akşam saatlerine Nusaybin Devlet Hastanesine gelen bir hastanın yakınları araçlarını acil servisin önüne park ettiler. Bu sırada aracı kaldırmak için anons yapılmasına rağmen araç sahipleri aracın başına gelmeyince özel güvenlik görevlisi plakasında sahibinin iletişim bilgilerine ulaşmak için fotoğrafını çekti. Aracın plakasının çekildiğini gören 10 kişilik hasta yakını özel güvenlik görevlisine saldırarak darp etti. Beyazkod verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk etapta olayı yatıştıran polis ekipleri ekipleri daha sonra saldırganları gözaltına alarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.
Özel güvenlik görevlileri şahıslardan şikayetçi oldu.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile polis ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de, 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütü ile uçtu
YEREL HABERLER Mardin'de, 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütü ...
Acil servis önünde güvenlik görevlisini darbettiler
YEREL HABERLER Acil servis önünde güvenlik görevlisini darbettiler
Bayram tatilinde turistler Mardin'e akın etti
YEREL HABERLER Bayram tatilinde turistler Mardin'e akın etti
Yangında ağır yaralanan galerici hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında ağır yaralanan galerici hayatını kaybetti
Mazıdağı’nda buğday hasadına devam eden çiftçi, verimden şikayetçi
YEREL HABERLER Mazıdağı’nda buğday hasadına devam eden çiftçi, ...
Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü
YEREL HABERLER Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü
Midyat'ta 'bayram' bereketi; 4 günde 40 bin turist ağırlandı
YEREL HABERLER Midyat'ta 'bayram' bereketi; 4 günde 40 bin turist ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.