Mardin’de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle Selen Kışlasındaki şehitlik ziyaret edildi.

Mardin Valiliğince Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler dahilinde Selen Kışlası Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehitlikte bulunan şehidin mezarı ziyaret edildi. Burada da şehidin mezarına karanfiller bırakılarak dua edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı dua ile devam etti. Törenin ardından Vali Demirtaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından şehitliğe temsili şehit mezarlığına karanfil bırakılıp, şehitler için dua edildi.

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