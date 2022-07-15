Mardin’de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

İHA

Mardin’de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle Selen Kışlasındaki şehitlik ziyaret edildi.
Mardin Valiliğince Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler dahilinde Selen Kışlası Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehitlikte bulunan şehidin mezarı ziyaret edildi. Burada da şehidin mezarına karanfiller bırakılarak dua edildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı dua ile devam etti. Törenin ardından Vali Demirtaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından şehitliğe temsili şehit mezarlığına karanfil bırakılıp, şehitler için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz gazisi Halil Algan: “Bin kere de olsa ayakta olsam koşa koşa gider tanka da atlar, bu vatan için canımı da veririm”
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi Halil Algan: “Bin kere de olsa ...
Nusaybin’de hasta yakınları özel güvenlikçiyi darp etti
YEREL HABERLER Nusaybin’de hasta yakınları özel güvenlikçiyi darp ...
Mardin'de, 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütü ile uçtu
YEREL HABERLER Mardin'de, 15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütü ...
Acil servis önünde güvenlik görevlisini darbettiler
YEREL HABERLER Acil servis önünde güvenlik görevlisini darbettiler
Bayram tatilinde turistler Mardin'e akın etti
YEREL HABERLER Bayram tatilinde turistler Mardin'e akın etti
Yangında ağır yaralanan galerici hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında ağır yaralanan galerici hayatını kaybetti
Mazıdağı’nda buğday hasadına devam eden çiftçi, verimden şikayetçi
YEREL HABERLER Mazıdağı’nda buğday hasadına devam eden çiftçi, ...
Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü
YEREL HABERLER Mardin'e 20 dönümlük Atlı Spor Kulübü
Midyat'ta 'bayram' bereketi; 4 günde 40 bin turist ağırlandı
YEREL HABERLER Midyat'ta 'bayram' bereketi; 4 günde 40 bin turist ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.