Nusaybin´de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Nusaybin´e bağlı Gürün köyü mevkinden geçen sulama kanalına 3 köpek düştü. Kanalda bulunan yosun ve çöpler nedeniyle zor durumda olan köpekleri görenler, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiyeye bağlı arama kurtarma ekibi, su içerisinde çırpınan 3 köpeği, özel aparatla yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpekler, güvenli bölgeye bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-07-15 14:38:04



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