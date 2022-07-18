Su dinamosunu tamir ederken akıma kapıldı, hastanede öldü

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Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN´de, evinin bahçesindeki su dinamosunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Diyadin Öztürk (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nusaybin´e bağlı kırsal Topaçlı Mahallesi´nde yaşayan Diyadin Öztürk, evinin bahçesinde arızalanan su dinamosunu tamir etmeye çalıştı. Öztürk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Öztürk´ü yerde yatarken bulan ailesi, sağlık ekiplerine bildirdi. Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztürk´ün cansız bedeni, otopsi için Mardin´e gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-07-18 13:26:12



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