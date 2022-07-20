Tavuğun sahibi: "Sabahları tavuğun horoz gibi ötme sesiyle uyanmaya başladık" Tavuk olduğunu unuttu, horoz gibi ötüyor Bu tavuğu görenler gözlerine inanamıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kümeste barınan bir tavuğun horoz gibi ötmesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde İshak Tuna isimli bir vatandaş, annesinin evinde beslediği tavuklarına yem vermeye gitti. Kümeste bir tavuğun öttüğünü gören Tuna, başlangıçta gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Horozlarının sesini tanıdığını, tavuktan çıkan ötme sesinin farklı olduğunu ve horozlarının başka bir alanda olduğunu fark eden Tuna, sesin kaynağını merak etti. Tuna, bu durumu ev sakinlerine anlattı. Ev sakinleri önce buna inanmadı. Yaşanan bu durum merak konusu olunca, ev sakinleri kümesin bir ucunda bir süre tavuklarından horoz sesinin çıkmasını bekledi. Kümeste tavuktan başka horoz olmadığını gören hane sakinleri, öten tavukları karşısında gözlerine inanamadı. Tavuğun horoz gibi öttüğü anlar, sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tuna, yaşanan bu durumu hayvan besleyen çevresine anlatınca çevresi tarafından kendisine horoz gibi öten tavukların uğursuzluk getirdiğini, kesilmesi gerektiği söylendi ancak Tuna, her şeye rağmen tavuğu besleyeceklerini dile getirdi.



"Horozlarımızın sesini iyi tanıyorduk, farklı bir horoz sesi duyunca şaşırdık"

Horozlarının sesini iyi tanığını söyleyen İshak Tuna, yaşanan bu durum karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ifade etti. Tuna, “Bir sabah hayvanların yemini vermeye giderken tam o esnada kulağımıza farklı bir horoz sesi geldi. O horoz sesinin bizim horozun sesi olmadığını biliyorduk. Çünkü biz horozumuzun sesini iyi tanıyorduk. Merak ettik, yavru horozların sesi olabilir diye bakındık. Gelen farklı horoz sesini tespit etmek için kümesin bir ucunda bir süre bekledik. Baktık ki bizim tavuk, horoz gibi ötmeye başladı. Tavuktan horoz sesinin çıktığını duyduğumda çok şaşırdım ve bunu aile bireylerine de anlattım, fakat bana bir türlü inanamadılar. Çünkü bir tavuğun horoz gibi öteceğine inanmıyorlardı. Onlar da yaşanan bu durum ile ilgili meraklarını gidermek için cep telefonu kamerası ile video kaydı alarak beklemeye başladılar. Bekledikleri esnada hakikaten bizim tavuğun horoz gibi öttüğünü görünce şaşkınlığa uğradılar, fazla inanamadılar. Akşam, tavuğun bu durumunu kayda aldıkları videoyu gösterdiklerinde babam da durum karşısında şaşırdı. Bu, ilk defa karşılaştığımız bir olaydır” dedi.



"'Horoz gibi öten tavuğu her şeye rağmen besleyeceğiz"

Tavuklarının horoz gibi ötmesini hayvan besleyen çevresine anlatan Tuna, çevresine tarafından kendisine horoz gibi öten tavuğun kesilmesi gerektiği söylenmesine karşın, her şeye rağmen söylenenleri umursamayıp tavuğu besleyeceklerini belirtiği konuşmasında, "Ben şahsen bu durumla karşılaşmadım. Belki 1520 yıldır tavuk besliyoruz, bu olayla ilk defa karşılaştım. Biz daha sonra tavuğumuzun horoz gibi ötmesinin peşine düştük, aile fertleri ve hayvancılık yapan arkadaşlarımızla istişare de bulunduk. İstişarelerimiz sonucunda tavuğun kesilmesi gerektiği söylendi. Ama biz her şeye rağmen tavuğumuzu besleyeceğiz. Artık sabahları tavuğun horoz gibi ötme sesiyle uyanmaya başladık" diye konuştu.

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