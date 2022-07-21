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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli kuzenler 45 derece sıcaklıkta eğitim masrafları için çapa salıyor

İHA

Mardinli kuzenler 45 derece sıcaklıkta eğitim masrafları için çapa salıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan kadın tarım işçileri 45 derece sıcaklık altında pamuk tarlasında zorlu mesailerini sürdürüyor. İşçiler arasında bulunan kuzenler Merve Özcan ile Berivan Özcan da okul harçlıklarını çıkarmak için kavurucu sıcak altında çalışıyor. 
Kızıltepe'de kadın tarım işçilerinin zorlu mesaisi sabah saat 05.00'te başlıyor. 23 yıldır çavuşluk yapan Ali Bozan, kenar mahallelerden topladığı kadın işçileri pamuk tarlasına getiriyor. Tarlada 12 saat boyunca 45 derecelik sıcakta yabancı ot kaldıran kadınlar, günlük 125 TL ücret alıyor. Tarlada kadın işçilerle birlikte çalışan kuzen olan lise öğrencisi Merve ve Berivan Özcan da aile bütçelerine katkı sunmak ve okul harçlıklarını çıkarmak için sabahtan akşama kadar tarlada zorlu mesailerini sürdürüyor. 
Ailelerine yardımcı olmak için sıcakta çalıştıklarını söyleyen Berivan Özcan, "Şu an okullar tatil. Ailemize destek olmak için bu sıcakta pamuk tarlasında çalışıyoruz" dedi. Mesailerinin sabahın erken saatinde başladığını ifade eden Merve Özcan da, "Sabah 05.00'ten akşam saat 18.00'e kadar çalışıyoruz. Herkes tatilde biz burada çalışıyoruz" diye konuştu.
İşçileri tarlaya götüren Ali Bozan, "23 senedir bu işi yapıyorum. Sabah 05.00'de kalkıyoruz akşam 17.30'a kadar burada çalışıyoruz. Öğle 1,5 saat oturuyoruz. Akşama kadar 45 derece sıcaklıkta çapa kullanıyoruz. Yevmiyeleri 125 lira. Onları Kızıltepe'nin kenar mahallelerinden topluyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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