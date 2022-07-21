Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

İHA

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Mardin'in istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) bünyesinde finanse edilen Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmalar son sürat devam ediyor. Su, elektrik, telekom altyapısı ve yol yapım işleri tamamlanırken 5 bini aşkın kişinin istihdam edileceği OSB’de yatırımcılar fabrika binalarını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 2. Organize Sanayi Bölgesinde gıda, tekstil, plastik, okul, çağrı merkezi, makine, kimya, elektrik, geri dönüşüm, mobilya, inşaat, medikal ve sağlık sektörlerinde yatırımların gerçekleşeceği 70 parselin tamamının tahsisi yapıldı. Yatırımcılara yer tahsisinin sağlandığı OSB’de 23 parselde temel atma çalışmaları yapılırken 25’inin proje 22’sinin ise fizibilite çalışmaları hızla devam ediyor.

2. etap için başvurular alınmaya başlandı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın gayretleriyle yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talepleri karşılamak için alanın genişletilmesi amacıyla 2. etap için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte yatırımcıların başvuruları alınmaya başlandı. Organize Sanayi Bölgesi'nin 2. etabı içinde şuana kadar 30 girişimcinin yatırım başvurusu alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe’de maganda kurşunu hedefi olan çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de maganda kurşunu hedefi olan çocuk ağır ...
Mardinli kuzenler 45 derece sıcaklıkta eğitim masrafları için çapa salıyor
YEREL HABERLER Mardinli kuzenler 45 derece sıcaklıkta eğitim ...
Araçta engelli vatandaşın telefonunu elinden çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Araçta engelli vatandaşın telefonunu elinden çalan ...
Mardin'de sıcaktan bunalan esnaf, ağaç dibine sulu klima kurdu
YEREL HABERLER Mardin'de sıcaktan bunalan esnaf, ağaç dibine sulu ...
31 yıl önce şehit edilen 11 kişinin acısı ilk günkü gibi devam ediyor Sarıköy şehitleri dualarla mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER 31 yıl önce şehit edilen 11 kişinin acısı ilk günkü ...
Mardin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin’de elektrik akımına kapılan genç hayatını ...
Nusaybin´de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Nusaybin´de ormanlık alandaki yangın 6 saatte ...
Mardin'de tarihi dokuyu bozan bir bina daha yıkılıyor
YEREL HABERLER Mardin'de tarihi dokuyu bozan bir bina daha yıkılıyor
Mardin'in tarihi silüetini bozan bir yapı daha yıkılıyor
YEREL HABERLER Mardin'in tarihi silüetini bozan bir yapı daha ...
Tavuğun sahibi: "Sabahları tavuğun horoz gibi ötme sesiyle uyanmaya başladık" Tavuk olduğunu unuttu, horoz gibi ötüyor Bu tavuğu görenler gözlerine inanamıyor
YEREL HABERLER Tavuğun sahibi: "Sabahları tavuğun horoz gibi ötme ...
Mardin’e 4 tekstil fabrikası
YEREL HABERLER Mardin’e 4 tekstil fabrikası
YKS Türkiye 6'ncısı Mardin’den çıktı
YEREL HABERLER YKS Türkiye 6'ncısı Mardin’den çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.