Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu’ndan Diyarbakır Barosu’na tepki Hüseyin Gözenoğlu: “Kürtler PKK terör örgütü tarafından katledilirken Diyarbakır Barosu’nun sesi neden çıkmıyor”

Şehit Mühendis Mazlum Gözenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu, Diyarbakır Barosu’nun yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

2 yıl önce Dibek kırsalında karakol inşaatında şehit edilen Mühendis Mazlum Gözenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu, Diyarbakır Barosu’nun yaptığı paylaşımı kınadı. Gözenoğlu, "Kürtler, PKK terör örgütü tarafından katledilirken neden sesiniz çıkmıyor" dedi.

Diyarbakır Barosu’nun 'Zaho olayı' ile ilgili bildirisini bir Kürt ve şehit babası olarak hayretle karşıladığını belirten Gözenoğlu, “Gerçekten isminde hukuk, adalet olan bu kuruluşa yakışmadığı gibi bir o kadar da pişkince yazılmış bir açıklama. 2 yıl içinde yanı başlarında 30'a yakın Kürt emekçisi ve köylüsü savunmasız bir şekilde PKK terör örgütü tarafından hunharca katledildiği halde gıkları çıkmadı. Diyarbakır'da ormanda katledilen 7 köylünün ellerinde sadece baltaları vardı. Pandemi döneminde Van'da insanların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için yardım dağıtan ekip üyeleri katledildi. Tek amaçları insanlara yardım edebilmekti. Mardin'de inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu elinde kalemi ve metresiyle çocuklarının rızkı için inşaatta çalışırken katledildi. Şırnak'ta yol yapım çalışmasında görev alan dozer işçileri yine görevleri başında insanlara hizmet verirken katledildi. Batman'ın Kozluk ilçesinde kendisini görevine adamış Aybüke öğretmen suçsuz yere katledildi. Daha dün Bingöl'de insanlar karanlıkta kalmasın diye canları pahasına gece gündüz, kar kış demeden çalışan elektrik şirketi çalışanlarının katledilmelerine ve bu katliamları PKK terör örgütünün üstlenmesine rağmen sessiz ve seyirci kalacaksınız, sonra sınırımızın dışında olan ve iç yüzünü bilmediğiniz bir olayı provoke edip ahkam keseceksiniz. İki yüzlülüğün ve riyakarlığın bu kadarına da pes. Çoluk çocuğunun rızkı için çalışan bu suçsuz insanların bu şekilde katledilmelerine karşı bir şey yapmanız gerektiği halde sessiz ve seyirci kaldığınız, ayrıca bu Zaho olayına gösterdiğiniz hassasiyeti bu olaylarda da göstermediğiniz için tarih sizi affetmeyecek ve bu insanların ahı ile yüz yüze kalacaksınız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.