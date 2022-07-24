Sıcaklar arttı, Dara Antik Kenti'ne ziyaretçi azaldı

Mardin'de artan hava sıcaklıkları nedeniyle Dara Antik Kentine gelen ziyaretçi sayısında 3'te 2 oranında düşüş yaşandı.

Mardin'de artan sıçanlar turizmi olumsuz etkilemeye devam ediyor. 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklar nedeniyle turizmin gözdesi olan Dara Antik Kenti'nde de ziyaretçi sayısı düştü. Binlerce turistin ziyaret ettiği Dara Antik Kenti'nde ziyaretçi sayısı 3'te 2 oranında düşerken, çevredeki esnafın mekanları da boş kaldı.

Esnaftan Ahmet Doğan, ziyaretçi sayısının sıcaklardan dolayı düştüğünü belirtti. Bu yıl havaların beklenenden çok daha sıcak olduğunu değerlendiren Doğan, "Sıcaklar dolayısıyla insanlar gelmeye korkuyor. Bir süre daha böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. İş yerlerimizi de bu nedenle geç açıyoruz. Havalar serinlediği zaman açıyoruz. Öncesinde açmamız pek de anlamlı olmuyor. Bu sıcaklar altında insanların gelmemesine anlam verebiliyoruz. Gerçekten havalar çok sıcak. Sıcaktan bayılan insanlar bile oldu bu zamanda. O nedenle gelen insanlara en azından yanlarında kendilerini güneşten koruyacak bir malzeme getirmelerini öneriyoruz" dedi.

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