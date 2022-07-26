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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de hafif ticari araç yoldan çıktı: 3 yaralı

İHA

Mardin’de hafif ticari araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak şarampole girmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, MardinDiyarbakır karayolu Akbağ mevkiinde, Tamer D.'nin idaresindeki 21 HC 115 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Tamer D., Fatma D. ve Devran D. (2) yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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