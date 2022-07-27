YKS'de derece yapan Mardin Fen Lisesi öğrencileri altınla ödüllendirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2022YKS) YSayısal puanında derece yapan Mardin Fen Lisesi öğrencileri Emre Aydın, Selman Doğan ve İrem Özmen'e Mardinli iş insanı Rıdvan Aşar, tam altın taktı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022YKS) sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla Mardin Fen Lisesi öğrencisi Emre Aydın YSayısal puanında 6., Selman Doğan 103. ve İrem Özmen Türkiye 149'uncusu olarak Mardin'in gururu oldu. Mardinli genç iş insanı Rıdvan Aşar da okula gelerek başarılı olan öğrencilere tam altın taktı. Gençlerin Mardin'e büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Aşar, "YKS'de Mardin'imizin gururu olan gençlerimize Mardin adına tebrik ediyorum. Burada küçükte olsa Mardin eğitimine katkı sunmak için gençlerimizin başarısını ödüllendirdik. Bu gençlerimiz ileride büyük yerlere gelerek Mardin'imizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bizim de eğitime desteğimiz devam edecektir" dedi.

Başarılı öğrenciler de iş insanı Aşar'a teşekkür etti.

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