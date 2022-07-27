Derik'te taşlı sopalı kavgada 1´i polis 6 yaralı



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada, 1´i kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi´nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Polisin havaya ateş ederek tarafları ayırdığı kavgada, atılan taşlardan biri başına isabet eden polis memuru M.A. ile H.A . (60), İ.A. (35), A A. (17), R.A. (40) ve H.A. (25) yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi´ne, ardından Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına aldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2022-07-27 23:07:34



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