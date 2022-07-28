Mardin'de uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatılan operasyonda yaklaşık 5 kilo 600 gram kubar esrar, 59 kök Hint keneviri ve 3 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.