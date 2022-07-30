Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Onur'un olayında bir şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın ölümüne ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 20 Temmuz günü 12 yaşındaki Onur Başboğa, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu sokakta başından yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başboğa’nın ölümüne neden olan fail ya da failleri yakalamak için Kızıltepe polisinin çalışmaları günlerdir titizlikle sürüyordu. Yapılan incelemeler sonucunda Başboğa’nın ölümüne sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli M.A., emniyet mensuplarınca yakalandı.

Şüpheli M.A.’nın emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.