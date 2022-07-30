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Onur´un yorgun mermiyle ölümünde, şüpheli 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

DHA

Onur´un yorgun mermiyle ölümünde, şüpheli 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden Onur Başboğa´nın (12) ölümüne neden olan M.A. (22), 200 güvenlik kamerasından yaklaşık 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.
Olay, 20 Temmuz´da Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan Onur Başboğa, eve dönerken alnına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başboğa, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Başboğa'nın cenazesi, ilçede defnedildi.
KAMERA KAYITLARI İZLENDİ, UZMAN GÖRÜŞÜ ALINDI
İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut´un talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntü izledi. Uzmanlardan bilimsel görüş de alan özel ekip, silahın yaklaşık 1,8 kilometre uzaklıktan ateşlenmiş olabileceği bilgisine ulaştı.
DÜĞÜN SALONUNUN ÖNÜNDE ATEŞLENMİŞ
Özel ekip, Onur Başboğa´nın vurulduğu yere yaklaşık 1,4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan silahın ateşlendiğini tespit etti. Düğüne katılan 8 kişinin, havaya ateş ettikleri belirlendi. Düğün salonunun güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler, şüphelileri gözaltına alındı.
BALİSTİK İNCELEMEDE TESPİT EDİLDİ
9 milimetre çapındaki 8 tabancaya el koyan polis, balistik inceleme yaptı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği yorgun merminin M.A´nın silahından çıktığı tespit etti.
M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-07-30 14:54:09

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