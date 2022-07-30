Onur´un yorgun mermiyle ölümünde, şüpheli 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı(2)

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TUTUKLANDI

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden Onur Başboğa´nın ölümüne neden olan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-07-30 15:59:51



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