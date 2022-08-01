Mardin'de halı sahada kalp krizi geçiren adliye müdürü hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde adalet sarayı yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten Yusuf Daş, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kızıltepe'de yaşayan Yusuf Daş'ın daha önce kalp rahatsızlığının bulunmadığı, tansiyon ve şeker hastalığının olduğu belirlendi. Arkadaşları ile gittiği halı saha maçı esnasında aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçiren Daş'ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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