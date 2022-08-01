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Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı Güvercinlerle geçen yarım asırlık ömür, 470 sayfaya sığdırıldı

İHA

Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı Güvercinlerle geçen yarım asırlık ömür, 470 sayfaya sığdırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Refik Akay, 7 yaşından beri taklacı güvercin besliyor. Akay, güvercinlerle geçen yarım asırlık tecrübesini kitaplaştırarak 470 sayfaya sığdırdı.
Kızıltepe'de yaşayan Refik Akay (63), 7 yaşından beri ömrünü güvercinlere adadı. 56 yıl önce başlayan güvercin aşkı, yarım asırdır taklacı güvercin yetiştirerek devam etti. Akay, Kızıltepe'de kurduğu Güvercin Severler Derneğinde birçok güvercin severi tek çatı altında topladı. Akay, taklacı güvercinlerin genetik yapılarını ve karakteristik özelliklerini ve tecrübesini ele aldığı "Yediden Yetmişe Taklacı Güvercin Sevdası" isimli kitapta topladı. Akay, kitabı çıkarırken, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş’tan da teknik destek alarak severleriyle buluşturdu.

“Rahat bir uçuş şekli varken güvercin neden kendini zora sokarak takla atar”
Güvercin sevdasının babasından kalma olduğunu ifade eden Refik Akay, “Ben daha 7 yaşındayken babam tarafından evimizde güvercin besleniyordu. O vesileyle güvercinlerle ilişkim gelişmeye başladı. Güvercinlerin karakteristik özellikleri nedir? Kitabımda detaylı olarak anlattım. Bunun analizini, tarihçesini yaptık, onun dışında teknik konulara değindim. Mesela çok rahat bir uçuş şekli varken bu güvercin kendini zora sokarak neden takla atar, bunun genetik değişim ve gelişimini bu kitapta irdelemeye çalıştık. Dilimiz döndükçe anlatmak istedik” dedi.
Akay, kitabı hazırlarken uzman görüşüne de başvurduğunu belirterek, “Bu çalışmayı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş’a danıştık. Kendisine çalışmayı attım. Bilimsel yönden eksikliği var mı diye. İncelemesini istedim. Bu konuda profesör dostumuz gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bize döndü. Bu kitapta kendisine özgü bir ön söz de var” şeklinde konuştu.

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