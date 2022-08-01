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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de yol çalışmaları devam ediyor

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol sorununu bitirmek için başlatmış olduğu çalışmalarına dört bir koldan hızla devam ediyor.

Mardin’de yol çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol sorununu bitirmek için başlatmış olduğu çalışmalarına dört bir koldan hızla devam ediyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı, dönem başında kentteki asfaltlama çalışmalarının kenttin dört bir yanında sürmesi ve yol sorununun kalmaması için 4 farklı ihaleye çıktı. Bu çerçevede, ArtukluKızıltepe, ÖmerliYeşilli, NusaybinMidyatDargeçit, SavurMazıdağıDerik ilçelerinde başlatılan yol çalışmalarının büyük kısmı sona erdiği belirtildi. ArtukluKızıltepe ilçeleri yol yapım çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 140 kilometresi tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, "ÖmerliYeşilli ilçelerinde şu ana kadar 60 kilometre yol çalışması tamamlandı. NusaybinDargeçitMidyat ilçelerinde 90 kilometre yol çalışması tamamlandı. Mazıdağ ilçesinde yol çalışması bitti. Derik ilçesinde ise Issızbayır yol çalışmaları başlatıldı. Eylül sonuna kadar 50 kilometre BSK, 700 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplamda yaklaşık 750 kilometrelik yol çalışması tamamlanmış olacak. Dönem başında 200 bin metrekare olarak ihaleye çıkılan parke çalışması bitme noktasına geldi. Şuana kadar toplamda 185 bin metrekare parke çalışması bitirildi. Dargeçit ilçesinde 15 bin metrekare parke döşeme yapılarak çalışma tamamlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanları ile kurduğu asfalt plentinde üretim başladı. Plentte saatte 240 ton günlük ise yaklaşık 1500 ton asfalt üretimi hedefleniyor. Geçen hafta üretilen asfalt ilçe belediyelerin yapmış olduğu yol çalışmaları için yardımda bulunuldu" denildi.

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