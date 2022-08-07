Mardin'de iki araç çarpıştı; 9 yaralı

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 aracın çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin-Midyat kara yolu piknik alanları mevkisinde meydana geldi. 34 DEH 617 plakalı transit araç ile 47 AAJ 306 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki araçtaki 9 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-08-07 14:26:10



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