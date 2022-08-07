Kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı; aranıyor



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde kaldırımda arkadaşıyla bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tokat atan kişinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk iddiaya göre kaldırımda bisiklet sürmeye başladı. İsimleri öğrenilemeyen çocukların yanına gelen 2 kişiden 1'i, henüz bilinmeyen sebeple çocuklardan 1'ine tokat attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyada görünce harekete geçerek şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-08-07 15:19:33



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