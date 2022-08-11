Kamyonetle çarpışan motosikletli 5 gün sonra öldü; kazanın görüntüleri ortaya çıktı



Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde, 5 gün önce kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Abdullah Oran (36), tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Öte yandan, Oran'ın öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 6 Ağustos'ta MardinMidyat Karayolu Acırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Abdullah Oran yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Oran, Gaziantep´te özel bir hastaneye kaldırıldı. Oran, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Abdullah Oran´ın kullandığı motosiklet ile kamyonetin çarpışma anlarının olduğu kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde; Oran'ın motosiklet üzerinde hareket halindeyken karşıdan gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpışması, ardından çarpışmanın şiddetiyle havaya fırlaması, daha sonra ise kamyonetin hareket ettiği ve kamera açısından çıktığı yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-08-11 22:23:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.