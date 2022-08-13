Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu

DHA

Mardin'de bilinçlendirme çalışmalarıyla asılsız ihbarlarda azalma oldu


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince kentte gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sonucunda hem gelen toplam çağrılarda hem de asılsız çağrı oranında düşüş yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, 2021 yılının ilk 7 ayında 726 bin 942 çağrı gelirken, bu yılın aynı döneminde ise 595 bin 259 çağrı aldıklarını söyledi.
Yerli ve milli yazılım imkanlarıyla geliştirilen ve sıhhi imdat, polis, jandarma, orman yangını, sahil güvenlik ve AFAD'ın acil çağrı hatlarının tek bir numara altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezleri, 81 ilde hizmet veriyor. Mardin Acil Çağrı Merkezi´nde, asılsız çağrıların önüne geçilebilmesi için kent genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. 2021 yılının ilk 7 ayda Mardin Acil Çağrı Merkezi´ne 726 bin 942 çağrı gelirken, bu yılın aynı dönemde ise bu sayı 595 bin 259 oldu. Asılsız çağrı oranlarında düşüş yaşandı. Geçen yılın ilk 7 ayında yüzde 85 olan asılsız çağrı oranı, bu yıl ise yüzde 81´e düştü.
Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, Acil Çağrı Merkezi olarak emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi tüm acil çağrıların 112 numarası altında toplandığını söyledi. Karaboğa, "En önemli avantajımız acil durumda kalan vatandaşımızın öncelikle hangi numarayı aradığı husustaki tereddüt etmesini ortadan kaldırdık. Her türlü acil durumda 112 numarasının aranması yeterli. Çünkü bütün acil durum ekipleri burada görev yapmaktalar diğer bir avantajı da tek bir çağrıyla tüm kurumlar haberdar olduğu için en kısa sürede olay yerine tüm ekipler ulaşabiliyor. Temmuz ayı için 990 bin çağrı geldi günlük 3 bin ile 3 bin 500 çağrı gelmekte. Ortalama 2022 yılından günümüze kadar temmuz sonuna kadar gelen çağrı sayımız yaklaşık 600 bin civarında. Yıl bazlı örnek verirsek de 2021 yılı için yaklaşık bir milyon çağrı karşıladık" dedi.
`ASILSIZ ÇAĞRI ORANIMIZ ŞU AN YÜZDE 75 SEVİYESİNDE´
Asılsız ihbarlarla ilgili toplantılar ve saha çalışması yaptıklarını hatırlatan Karaboğa şunları söyledi:
"Biz şu an çalışmalarımızı bu yönde çok yoğunlaştırdık, her platformu değerlendiriyoruz. Okul ziyaretleri çok yaptık. Öğrencilere anlatıyoruz, her bir öğrenciden ailesini anlatmasını istiyoruz. Bu şekilde daha büyük bir kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda STK toplantılarına katılıyoruz. Kamuya açık alanlarda stant açıyoruz, broşür dağıtarak bilgilendirme yapıyoruz. Muhtar toplantılarına katılıyoruz. Bu şekilde bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Ama daha yapacak çok şeyimiz var, ulaşmamız gereken çok vatandaş var, çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Asılsız çağrılar şu an uğraştığımız en önemli sorunlardan biri. Biz faaliyete geçtiğimizde yüzde 95 olan asılsız çağrı oranımız şu an yüzde 75 seviyesinde. Bu bizim için çok sevindirici çünkü çalışmalarımızın sonucunu görüyoruz. Vatandaşlarımız 112'nin ne iş yaptığını öğrendikçe bu farkındalık oluştukça bu oran daha da düşecektir. O bilinçteyiz, onu düşünüyoruz. Biz de o kapsamda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-08-13 13:16:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Midyat'ta atıl askeri gazino yıkılıp, yerine park yapılacak
YEREL HABERLER Midyat'ta atıl askeri gazino yıkılıp, yerine park ...
Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi
YEREL HABERLER Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi
Mardin'de 24 çocuk oyun grubu hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Mardin'de 24 çocuk oyun grubu hizmete sunuldu
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin ...
Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ...
Kamyonetle çarpışan motosikletli 5 gün sonra öldü; kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletli 5 gün sonra öldü; ...
Mardin'de açık hava müzesini andıran manzarada "dam palas" keyfi
YEREL HABERLER Mardin'de açık hava müzesini andıran manzarada "dam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.