Mardin'de terör operasyonunda 20 gözaltı



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortak çalışma yapıldı. Ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgütle irtibatlı olan, çukur ve barikat olaylarında terör örgütüne yardım eden, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında ifade ve teşhis bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, adreslerde yaptığı ise aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve şarjöre takılı fişekler, 2 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve 32 dolu fişek, 25 adet 7.65 mm çaplı dolu fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-08-15 20:26:24



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