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'Çocukları ve evcil hayvanları araçlarda bırakmayın, sıcaklık çok hızlı artıyor'

DHA

'Çocukları ve evcil hayvanları araçlarda bırakmayın, sıcaklık çok hızlı artıyor'


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Cihat Adın, yılın en sıcak dönemlerini yaşadıklarını belirterek, "Özellikle aşırı sıcaklar altında riskli bireyleri, evlerinde yalnız yaşayanları, kronik rahatsızlığı olanları sık sık kontrol etmeliyiz. Park eden araçların içinde çocukları ve evcil hayvanları bırakmamamız gerekiyor. Arabalar kapandığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde sıcaklık artmaktadır. Sıcaklık 60 dereceyi bulabilmektedir" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde seyrederken, Mardin´de sıcak havadan bunalanlar kendilerini gölgelik alanlara ve parklara attı. Mardin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Cihat Adın, yılın en sıcak döneminde bulunduklarını ifade ederek, artan aşırı sıcakların beraberinde birçok sağlık sorununu da getirdiğini söyledi. 
`AŞIRI SICAKLARIN KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ VAR´
Güneş ışınlarının normalde bağışıklık sistemini desteklediğini dile getiren Adın, "D vitamini sentezini güçlendiren bir faktör olmasıyla birlikte yüksek değerlerde güneş ışınına maruz kalmak ve yüksek sıcaklara maruz kalmak vücudun adaptasyon mekanizmalarının bazen dışına taşmakta ve sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Kimler en çok etkilenir diye düşündüğümüz zaman, en fazla 4 yaş altındaki bebekler, 65 yaş üstü veya yalnız yaşayan bireyler, engelli, hamile veya bakıma ihtiyaç duyan hastalar, kronik hastalar veya aşırı kilolu bireyler, açık alanlarda çalışmak durumunda olanlar, gündüz güneşi altında evsiz bireyler aşırı sıcaklardan etkilenmektedir. Ayrıca sokak hayvanları da etkileniyor. Bu aşırı sıcaklara maruz kaldığımız zaman ortaya çıkacak bir takım kısa dönem ve uzun dönem etkiler var; Güneşe aşırı maruz kalmanın uzun dönem etkileri ciltte yaşlanma, gözde katarak ve hatta deri kanseri gibi kısa vadede ağırdan hafife doğru sıcak veya güneş çarpması dediğimiz ağır ancak acil tedavi gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Onun da hafif bir formu olarak sıcak bitkinliği yine vücutta aşırı elektrolit kaybına bağlı olarak sıcak krampları, ciltte güneş yanıkları, bebeklerde terleme mekanizmasına bağlı sıcak döküntüsü, halk arasında isilik dediğimiz durum ortaya çıkabilir. Bunlardan korunabilmek açısından mümkünse gündüz 10-12 saatleri arasında güneş ışınlarının dik durduğu saatlerde güneş ışınlarına çıkmamamız lazım. Evimizi mutlaka havalandırmamız, temiz hava sirkülasyonunu sağlamamız ve biraz serinletmemiz gerekiyor. Kıyafet seçimimizde bol kıyafetler, açık renk kıyafetler, mümkünse hava alan kıyafetler tercih etmemiz gerekiyor. Dışarıda 10-16 saatleri arası çalışmak zorunda olanlar mümkünse dinlenme aralıklarını arttırmalı" diye konuştu. 
`ÇOCUKLARI VE EVCİL HAYVANLARI ARAÇLARDA BIRAKMAMALIYIZ´
Adın, normal bireylerin günlük su tüketiminin susamamış olsalar bile günlük 2-2,5 litre olması gerektiğini söyledi. Adın, özellikle çocukların ve evcil hayvanların park edilen araçlarda bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Park eden araçların içinde çocukları ve evcil hayvanları bırakmamamız gerekiyor. Araçlar kapandığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde sıcaklık tırmanmaktadır. Sıcaklık 60 dereceyi bulabilmektedir. Kendimiz için de sık sık duş almayı sağlamalıyız. Aşırı sıcak soğuk içeceklerden kaçınmalıyız. Soğuk içecekler kramplara sebebiyet verebilir. Yağlı yemekler tüketmekten kaçınmalıyız. Güneşe çıkmak zorundaysak mümkünse koruyucu faktörü olan bir güneş kremi kullanmamız gerekiyor ve bol su tüketmemiz gerekiyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-08-16 13:03:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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