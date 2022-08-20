BAKAN SOYLU: Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik´te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin.DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin
2022-08-20 20:27:15
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