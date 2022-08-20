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Derik´te katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (2)- Yeniden

DHA

Derik´te katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (2)- Yeniden


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde freni boşalan gübre yüklü TIR´ın 2 araca çarparak devrildiği kazanın ardından yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü başka bir TIR daldı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi 8'i ağır 29 kişi yaralandı.
Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Kaza saat 17.00 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi´nde bulunan bir akaryakıt istasyonun yanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü bir TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. 
TIR KALABALIĞIN ARASINA DALDI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken saat 17.45 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. 29 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de otopsi için morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 
Öte yandan kaza anı ve sonrası güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde kaza yerinde bulunan görevlilerle birlikte vatandaşların, hızla gelen TIR'ı görünce kaçıştıkları görüldü. 
BAKAN KOCA: 16 ÖLÜ, 8'İ AĞIR 29 YARALI
Derik'teki katliam gibi kaza ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinde ölü ve yaralıların durumu hakkında bilgi paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin´in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan TIR'ın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8´i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acıl şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkanlar seferber edildi. Dileğimiz Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz." ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2022-08-20 21:09:20

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