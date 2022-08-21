Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7)

DHA

Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7)


KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 20´YE YÜKSELDİ; 1 POLİS ŞEHİT
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan soylu yaptığı açıklamada, "İki TIR´ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.
'SABAHA KADAR TÜM TESPİTLERİMİZİ YAPACAĞIZ'
Bakan Soylu gece boyunca gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında 1 polisimiz şehit oldu. Sürücülerin 2´si de yaralı, tedavi altındalar. 2 sürücü de gözaltında" dedi.
Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden İsa Ayebe´nin ailesinin evine giderek, başsağlığı diledi. Ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)Selim KAYANurettin FİDANCANEmrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)-
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN, Emrullah KARAKAŞ
2022-08-21 01:17:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı / Ek ...
Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının ...
Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6)
YEREL HABERLER Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6)
GÜNCELLEME 2 - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 16 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale ...
Derik´te katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Derik´te katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (2)- ...
GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır ...
Mardin'de de katliam gibi kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var  (1)
YEREL HABERLER Mardin'de de katliam gibi kaza: 8 ölü, çok sayıda ...
Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.