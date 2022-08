Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı; 'Bu benim yaşadığım ikinci olay'

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi can verdi



Selim KAYA-Nurettin FİDANCANEmrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)-MARDİN'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazada, görgü tanıkları olay anını anlattı. 6 yıl önce dükkanına yine bir TIR'ın girdiğini belirten Şeyhmus Kızılay, "Bu benim yaşadığım ikinci olay. Bundan 56 sene önce de freni patlayan bir TIR, iş yerime çarptı" dedi. Kazada 3 kuzenini kaybeden Özgül Dağ ise "Benim dükkanım buradaydı. Karşıya yetiştiğim zaman TIR, buradan geçti. Burada kırmızı araba vardı. Kırmızı arabayı pert etti" diye konuştu.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etti. Önceki kazadan 30 dakika sonra yine gübre yüklü bir TIR, olay yerindeki kalabalığın arasında daldı.

11 ARAÇ İLE 3 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından başlayan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Kazada 11 araç ile 3 iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

AYNI KIRAATHANEYE İKİNCİ KEZ TIR GİRMİŞ

İkinci TIR'ın çarparak durduğu kıraathanenin sahibi Şeyhmus Kızılay, 6 yıl önce de freni patlayan bir TIR'ın yine dükkanına girdiğini belirterek "Bu benim yaşadığım ikinci olay. Bundan 56 sene önce de freni patlayan bir TIR, iş yerime çarptı. Büyük bir zarar gördü. İkincisini yaptım yine aynı kaza oldu. Buna bir çözüm bulun. Dün katliam gibi bir olay oldu. Buna bir çözüm bulmak lazım" dedi.

'İKİNCİ TIR, İNSANLARI BİÇTİ'

Kazada aracı hasar gören Sinan Oktay ise "Birinci TIR kaza yaptığında buraya geldik. Cenazeleri çıkartmaya başladık. Ardından ikinci TIR geldi. İnsanları biçti, benim arabam buradaydı. TIR, arabamı sürükleyip, buraya kadar getirdi. Arabam pert oldu. Bu kadar cenaze yerdeydi. Devlet, bu soruna bir çare bulsun. Benim arabam ile beraber 11 araba pert oldu" diye konuştu.

'VALLA KIYAMETİ YAŞADIK'

Görgü tanıklarından Gülsen Esen de "Valla kıyameti yaşadık. Dün akşam saatlerinde resmen kıyameti yaşadık. Kimisi oğlunu, kimisi kızını, kimi de babasını arıyordu. Her tarafta cesetler vardı. Eve giderken büyük bir gürültü geldi. Resmen facia, kilitlendik kaldık. Ne oldu, bilmiyorum. Kıyamet gibiydi" ifadelerini kullandı. Görgü tanıklarından Şeyhmus Ertekin, TIR´ın kendisini teğet geçtiğini ifade ederek, "Şurada oturuyordum, bizi teğet geçti. Arabam buradaydı. Bir başka araba daha vardı, ona da çarptı. Bir adam vardı, ona da çarptı. Dükkanımız yıkıldı, arabam da pert oldu" dedi.

KAZADA 3 KUZENİNİ KAYBETTİ

Kazada 3 kuzenini kaybettiğini dile getiren Özgül Dağ da şunları kaydetti:

"Benim dükkanım buradaydı. Karşıya yetiştiğim zaman TIR, buradan geçti. Burada kırmızı araba vardı. Kırmızı arabayı pert etti. Kendi çocuğumdan korktum. 3 amcamın oğlu burada hayatını kaybetti. Şimdi cenazeye gidiyorum."

Kazada hayatının kaybedenlerin kimlikleri ise şöyle:

"Polis memuru Yahya Ergin, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan Tanrısever, Mihriban Tanrısever, Necla Önel, Baver Babur, Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk, Sitti Abun, Fesih Dağ." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN, Emrullah KARAKAŞ

2022-08-21 15:01:20



