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Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim yaşadığım ikinci olay (2)

DHA

Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim yaşadığım ikinci olay (2)


`VATANDAŞLARIMIZIN ÇEVRE YOLU TALEBİ OLDU, YAPACAĞIZ´
Mardin Derik´te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 2 TIR´ın neden olduğu, 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Derik´teki kazanın büyük felaket olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Tam da Türkiye´deki kazaları belli bir seviyeye düşürdüğümüz anda böyle bir kazayla karşı karşıya kaldık. Bu, çok çalışmamız lazım geldiğini gösteriyor. Bütün cenazelerimizi defnettik. 4,5 saatte bütün otopsileri tamamlandı. Gerek sağlık gerek yargı teşkilatımız elinden geleni ortaya koydular. Vatandaşlarımızın bir çevre yolu talebi oldu çünkü Mazıdağı ile Derik arasındaki yolda bir eğim var. Ulaştırma Bakanı'mızla Strateji Başkanlığı'mızla görüştük. Cumhurbaşkanı'mıza da durumu arz ettik. Vatandaşlarımız taleplerinde haklılar. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılıp inşallah Ulaştırma Bakanı'mız da buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacaklar. Kaçış rampaları gibi rampalar da istediler. Onları da yapacağız. Tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bizi bir daha böyle bir imtihanla sınamasın. 7-8 evladı olan baba var. 3 tane çocuğu olan anne var. Allah kimseyi evlat acısıyla karşı karşıya bırakmasın. Tekrar başımız sağ olsun. Derik halkına, gösterdiği sabra, metanete ve vakara minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu. 
'TIR'LARDAN BİRİ 26 BİN 180, DİĞERİ 27 BİN 60 KİLO´
Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Soylu, "Hiçbir şey candan kıymetli değildir. Can kıymetlidir. Bu soruşturma bütün taraflarıyla yürüyor. Bir tek eksik görsek vatandaşımızdan daha ziyade biz hınçlanırız ve gereğini yerine getirir, bedelini ödettiririz. Bir TIR 26 bin 180 kilo diğeri de 27 bin 60 kilo. Yine buradan ihracat yapan Adana menşeli bir firma, Şırnak menşeli bir firmaya taşıtma yaparak başka bir yere mamulleri götürmek için anlaşmışlar. Savcılarımız ve kolluk güçlerimiz bu konuda tüm bilgileri ve belgeleri, biz takip etmek zorundayız. 2 şoför gözaltında. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız. Sormak da zorundayız. Bizim görevimiz de tam anlamıyla budur. Aynı zamanda araçların teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle beraber sürmektedir hatta sürücüler hangi saatte cep telefonu kullanmışlara kadar. Acaba cep telefonu kullanmış da o esnada mı bir dikkatsizlikle bu iş olmuşa kadar soruşturma çok yönlü sürüyor. Bunlar tam belli olmadan üzerinden bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz" dedi. 
`ÜÇÜNCÜ TIR´A ATEŞ AÇILDIĞI GERÇEK DIŞI'
Üçüncü TIR´ın, lastiklerine polisler tarafından ateş edilerek durdurulduğuna dair iddialara ilişkin Bakan Soylu, "Olayın farklı bir boyutu olduğunu ifade etmeye çalışan bir değerlendirme var. Bu tamamen gerçek dışı bir değerlendirmedir. 1 polis kardeşimiz şehit oldu ama o da vatandaşımız gibi oraya o insanlara yardımcı olmak için giden bir kardeşimizdi. Üçüncü bir TIR´ın varlığı, ona ateş açıldığı gibi bir değerlendirme gerçek dışı bir değerlendirmedir" diye konuştu.
Cenaze sahiplerine Genel Bilgi Taraması yapıldığı iddialarına ilişkin de Bakan Soylu, "Bir cenaze var ve bu acı üzerinden hiç olmayan bir meseleyi ortaya getirip buradaki insanların acısını kanırtmanın bir anlamı yok. Taziyelere niçin gidilir? İnsanların acılarını hafifletmek için onlara ortak olmak için gidilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası taziye coğrafyasıdır. İnsanlar birbirlerinin acılarına giderler ve oralarda taziyelerde bulunurlar. Dün akşamdan itibaren birçok dedikodu oldu ama buranın sağduyulu insanları Allah bin kere razı olsun, bu dedikoduların hiçbirisine aldırış etmedi. Biz deli miyiz cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım. Cenaze sahiplerine böyle bir şey niye yapılsın? Her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin bu acı günlerinde bu ortak acıları dindirmenin hep birlikte peşinde olmamız lazım. Hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Onların da ağır bir durumları söz konusu değil" dedi. Selim KAYANurettin FİDANCANEmrullah KARAKAŞ/ MARDİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN, Emrullah KARAKAŞ
2022-08-21 17:22:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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