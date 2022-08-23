Kamyonet, duvarı yıkarak evin avlusuna daldı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet, duvarı yıkarak evin avlusuna daldı: 2 yaralı

DHA

Kamyonet, duvarı yıkarak evin avlusuna daldı: 2 yaralı


Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde kamyonet, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna girerken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, 02.00 sıralarında, Dicle Mahallesi Can Sokak´ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, çarparak yıktığı duvardan evin avlusuna daldı. Kazada araçtaki 2 kişi, yaralandı. Evdekiler, gürültüye panikle uyanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hurdaya dönen araç da vinç ve çekici ile kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-08-23 09:48:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP´li Sancar: Burada yaşadığımız felaketi basit bir kaza olarak geçiştirmek mümkün değildir
YEREL HABERLER HDP´li Sancar: Burada yaşadığımız felaketi basit bir ...
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve ...
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:
YEREL HABERLER Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını ...
Midyat Kültür ve Sanat Festivali Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazası nedeniyle iptal edildi
YEREL HABERLER Midyat Kültür ve Sanat Festivali Mardin ve ...
Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni ...
Mardin'deki trafik kazasına ilişkin tutuklanan tır şoförlerinin savcılık ifadesi:
YEREL HABERLER Mardin'deki trafik kazasına ilişkin tutuklanan tır ...
Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır ...
Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim yaşadığım ikinci olay (3)
YEREL HABERLER Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki kazaya ilişkin açıklama yaptı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki kazaya ...
Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim yaşadığım ikinci olay (2)
YEREL HABERLER Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim ...
Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı; 'Bu benim yaşadığım ikinci olay'
YEREL HABERLER Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı; 'Bu benim ...
Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ...
Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 ...
Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin ...
Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya ...
Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı / Ek ...
Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (8)
YEREL HABERLER Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (8)
Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı / Ek ...
Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7)
YEREL HABERLER Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7)
Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Derik'teki kazada ölenlerin sayısının ...
Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6)
YEREL HABERLER Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.