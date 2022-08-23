İl Sağlık Müdürlüğü´nden hastanede `Kuyruk´ iddiasına açıklama



Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN İl Sağlık İl Müdürlüğü bazı sosyal medya hesaplarında, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği´nde sabah 05.00'te hasta kuyruğu oluştuğu yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mardin´in Türkiye´nin doğum oranı en yüksek üçüncü ili olduğu vurgulanarak, "Ayrıca il merkezimizdeki tek özel hastane, iki ay önce meydana gelen yangın sebebiyle hala hizmet verememektedir. Bu sebeple son dönemde kadın doğum polikliniğimize başvurularda beklenenin üzerinde artış yaşanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 1´i doğum izninde olmak üzere toplam 5 kadın doğum uzmanı mevcuttur. MHRS üzerinden alınan randevulara ek olarak günlük başvuran hastaları da mağdur etmemek adına ayaktan girişler de yapılmaktadır. Polikliniğimizde günlük 100´e yakın hasta bakılmakta olup, sabah erken gelen hastalarımızın yoğunluğu 9 itibariyle sona ermektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ

2022-08-23 19:52:21



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