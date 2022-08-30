Nusaybin´de sağlık çalışanı derede boğuldu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Abdullah Alpaslan (25), serinlemek için girdiği derede yaşamını yitirdi.
Nusaybin Devlet Hastanesi röntgen personeli olan Abdullah Alpaslan, arkadaşlarıyla birlikte Midyat ilçesine bağlı Beyazsu'ya gitti. Serinlemek için burada dereye giren Alpaslan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Alpaslan´a ilk müdahaleyi yine arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne götürülen Alpaslan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alpaslan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-08-30 18:55:13
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