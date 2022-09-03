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Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

DHA

Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama


Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adrese baskında, 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-09-03 16:39:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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