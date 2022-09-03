5 bin Süryani, Mor Gabriel Manastırı'nda kutsal günleri için buluştu



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda, Avusturya ve ABD dahil farklı ülkelerden gelenlerin olduğu 5 bin Süryani, 1700 yıllık Mor Gabriel Manastırı'nda kutsal kabul ettikleri günleri için bir araya geldi.

Midyat ilçesinde, Süryanilerin en önemli merkezlerinden biri sayılan ve 'İkinci Kudüs' olarak görülen Turabdin bölgesindeki Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı'nda 5 bin Süryani, ayin için toplandı. Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda, Avusturya ile ABD dahil farklı ülkelerden gelenlerin olduğu ayine; Midyat Turabdin Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş ve Almanya'dan Metropolit Samuel Gümüş'ün önderliğinde, papaz ve rahipleriyle 5 bin Süryani katıldı. Yaklaşık 3 saat süren 'kutsal gün' ayini için özel kıyafetlerini giyen Süryani din adamları ile Şemmas rütbesindeki çocuklar, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyup, Mor Gabriel için dua etti. Yurt içinden ve dışından gelenler ise ritüellerine göre ayinin çeşitli bölümlerine eşlik edip dua etti.

'Kutsal gün' için açıklama yapan Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, Avrupa'nın değişik ülkelerinden geldiklerini söyleyerek, "Amerika'dan, Orta Doğu'dan akraba olan, birbirlerini tanıyan, birbirlerinin hasretiyle vatan hasretiyle yanıp tutuşan insanlar buraya geliyorlar. Bayramımız buna vesile olmuş. Bunlar da gelip burada hem ibadetlerini hem dualarını yapmışlar hem de hasret gidermeye çalışıyorlar. Tabi ki bu bizim için büyük bir mutluluktur. Bu bayramın bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İsveç'ten gelen Süheyla Erci ise 50 kişiyle grup halinde geldiklerini, burayı çok özlediklerini ve ikinci gelişi olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2022-09-03 16:51:43



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