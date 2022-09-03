Mardin Valiliği'nden 'Adem Kara' açıklaması



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN Valiliği, suç kaydı bulunan ve kaçtığı sırada personelin silahının ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Adem Kara ile ilgili açıklama yaptı. Valilik, personelin takibe aldığı sırada kaldırıma ayağının takılması sonucu silahın ateş aldığı ve Adem Kara'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül'de ilçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Midyat Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi'nde, suç kaydı mevcut 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Öte yandan valilik açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-09-03 23:53:51



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