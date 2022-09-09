Silahlı saldırıda seken kurşun çocuğa isabet etti: 2 yaralı 



Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırıda seken kurşun, 1 çocuğa da isabet etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şeyh Reşit Camisi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen kişi, karşılaştığı kişiye tabanca ile ateş ederek ayağından yaraladı. Bu sırada seken kurşun, yoldan geçen bir çocuğun ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 2 yaralı, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-09-09 14:32:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.