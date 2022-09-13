Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesinde yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 3 şarjör ile 105 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-09-13 12:53:50



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