Avrupa´daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa´daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı

DHA

Avrupa´daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinden 9 yaşında ailesiyle birlikte Almanya´ya göç eden ve geçen yıl geri dönme kararı alan Şevki Atalan (54), 3 çocuğu da geri dönsün diye köyüne havuzlu villa yaptırdı. Çocuklarının da dönmesiyle mutlu bir yaşam sürdüklerini belirten Atalan, "Çok seviyoruz burayı" dedi.
Terör ve ekonomik nedenlerle Avrupa'nın değişik ülkelerine göç eden Ezidiler, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla eski yerleşim alanlarına dönmeye başladı. Geçen yıl Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı alan 3 çocuk babası Şevki Atalan da, eşiyle birlikte Mardin´in Midyat ilçesi kırsal Güven Mahallesi´ne geldi. Atalan, Almanya´da doğan çocuklarını da geri dönmeye ikna etmek için Avrupa'daki köy evlerini model alıp, Midyat'a özgü kesme taşlarla, yöreye uygun taş mimariyle havuzlu villa yaptırdı. 
Şevki Atalan, eşi Ayten Atalan (48) ile köye dönme kararı aldıklarında, 3 çocukları da dönsün diye böyle bir yola başvurduklarını ve villaya yaklaşık 300 bin euro harcadıklarını belirterek, "Bizim çocuklar Avrupa'da doğdular ve oranın kültürünü aldılar. Şimdi biz böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi. Onun için mecbur olduk, bu evi onlar için yaptık. Tabi çok mutluyuz, hem de çocuklarımız çok mutlu. Bu eve 300 bin euro gitti ama daha fazla da gitse pişman olmuyorum. Neden? Bu bizim toprağın en güzel yeri zaten burası. Çok seviyoruz burayı. Çocuklarım, ailem seviyor. Onun için burayı yaptık. Bu villa modellerinden Avrupa'da çok var. Şimdi başkası da başlamış aynı villaya. Bir iki ay sonra bitiyor" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-09-15 16:33:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret
YEREL HABERLER Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal ...
Mardin'de özel güvelik görevlilerine yönelik seminer
YEREL HABERLER Mardin'de özel güvelik görevlilerine yönelik seminer
Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a ...
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi (2)
Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi
Ömerli'de asfalt çalışması
YEREL HABERLER Ömerli'de asfalt çalışması
Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve ...
Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te esnafın kepenk kapattığı" iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te ...
Kızıltepe'de okul kantinlerinde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Kızıltepe'de okul kantinlerinde denetim yapıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesinden hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden hizmet içi eğitim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.