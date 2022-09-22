Eşi, Pakistan´ı 49 bıçak darbesiyle öldürmüş



MARDİN, (DHA)MARDİN´de, eşi Emin Öner (34) tarafından 2 çocuğunun gözü önünde boğazı kesilerek defalarca bıçaklanıp, öldürülen Pakistan Öner´in (32) otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Öner´in kesici alet yaralanmasına bağlı kemiklerinde kırıklar, vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14´ünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Olay, 16 Eylül´de Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Emin Öner, 9 yıldır evli olduğu Pakistan Öner ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi´ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner, yolda bilinmeyen nedenle eşi Pakistan'ı defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Pakistan Öner´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Pakistan Öner´in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği; Öner´in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınmaevine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği belirtildi. Pakistan Öner´in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı öğrenildi.

Pakistan Öner için Dargeçit ilçesinde taziyeevi kuruldu. Taziyeevi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner´in toprağa verildiği Seyit Hasan Mezarlığı´na gelen kadınlar, ellerinde fotoğrafını taşıyarak 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Kadına vurulan eller kırılsın', 'Kadına kalkan eller kırılsın' ve 'Katile idam' sloganları atıp, kabri başında ağıtlar yaktı.

49 BIÇAK DARBESİNDEN 14´Ü TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ

Boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanıp, öldürülen Pakistan Öner´in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Pakistan Öner´in ölümünün; çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı kaburga, omur, pelvis kemik kırıkları ve tiroid kartilaj (boyun) kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda, Öner´in vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14´ünün tek başına bile öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2022-09-22 11:01:27



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