Hak-İş Mardin İl Başkanı, sendika binasında ölü bulundu

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)HAK-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan (52), gece kaldığı sendika binasında sabah ölü bulundu. Cihan´ın, yapılan ilk kontrole göre, kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Mardin'de Hak-İş İl Başkanlığı´nı yürüten Eşref Cihan, sabah saatlerinde sendika binasına gelenler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Cihan´ın yaşamını yitirdiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. Dün geceden beri büroda olduğu öğrenilen Cihan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-09-23 17:13:46
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