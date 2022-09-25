Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi (2)

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MARDİN VE SİİRT'TE DE GÖRÜLDÜ

Elon Musk´ın sahibi olduğu SpaceX´in uzaya gönderdiği Starlink uyduları akşam saatlerinde Mardin´in Nusaybin ve Siirt´in Tillo ilçeleri semalarında da görüldü. Işık hüzmesinin kaynağını bilmeyenler tedirginlik yaşarken, birçok kişi uyduların geçişini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)Turan KOYUNCUAhmet AKKUŞ/MARDİNSİİRT, (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Mardin Turan KOYUNCU, Ahmet AKKUŞ

2022-09-25 22:29:19



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