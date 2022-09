Nezir GÜNEŞ-Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde 20 Ağustos´ta 33 dakika arayla 2 TIR´ın neden olduğu 1´i polis memuru, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı 2 kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda TIR'lardan ilkinin 126, ikincisinin ise 125 kilometre hızla seyir halinde oldukları tespit edildi.

Kaza, 20 Ağustos´ta Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yusuf Şataflı yönetimindeki gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarptıktan sonra devrildi. Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalık, panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. TIR, çok sayıda kişiye ardından da apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasında bulunan polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yusuf Şataflı tutuklandı.

İKİ TIR'IN SÜRÜCÜSÜ KULLANIM HATASI YAPTI

Soruşturmanın yürütüldüğü Derik Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderilen bilirkişi raporunda ilk kazada Umut Gündüz idaresindeki 73 SN 384 plakalı TIR´ın kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptığı ve olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İkinci kazanın ise Yunus Şataflı yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR´ın ilk kazada yaralananlara yardım için toplanan vatandaşlara çarpması sonucu meydana geldiği belirtilen raporda, 16 kişinin de bu olayda hayatını kaybettiği kaydedildi. Raporda her iki TIR'ın 30 kilometre hız sınırının olması gereken yerde ilk TIR´ın 126 kilometre ikincisinin ise 125 kilometre hızla hareket halindeyken kaza yaptıkları ifade edildi. Her iki TIR'da da takografın devre dışı bırakıldığı vurgulandı. Raporda art arda yaşanan iki kazada, gübre yüklü iki TIR´ın sürücüsünün seyir sırasında kullanım hatası yaptığı, yola gereken dikkati vermediği, uyarı levhalarını dikkate almadığı, yüksek viteste rampayı inmeye çalışırken hızdan kaynaklı olarak frene 'bas çek' yaparak kampanalı fren sistemi elemanlarının aşırı ısınmasına ve devre dışı kalmasına neden olduğu belirtildi.

'KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ YOK'

Raporun `kamu görevlileri ile kurumlar açısından´ kısmında ise, "İlk kazadan sonra olay yerine intikal eden görevlilerin olay yerine şerit çektiği, gerekli işaretlemelerin yapıldığı, üzerinde resmi yelek bulunan iki görevlinin trafiği tanzim ederek gelen araçları ikaz ettiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle kazaya müdahale eden kamu görevlilerinin kazanın oluşumuna etki eden herhangi bir kural ihlalleri ile ihmallerinin bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yolun zemininin asfalt kaplama olduğu, yol şerit çizgisinin bulunduğu, yolda çalışma olduğundan bölünmüş yolun Derik istikametinin iki yönlü olarak kullanıldığı kaydedilen raporda, "Trafik akışının Derik istikametine iki yönlü olarak verildiği, iki yönlü yerde gerekli trafik işaret ve levhaların bulunduğu, araçların kaza mahalline geldiği istikamette 6,1 kilometrelik eğim bulunduğu, yol üzerinde eğimin yüzde 10 olduğunun trafik levhaları ile belirtildiği, hız limitinin çalışma yapılan alanda 30 kilometreye düşürüldüğü ve buna dair hız tahdit levhasının bulunduğu tespit edildi" bilgisine yer verildi.

TIR'LARIN TAKOGRAFLARI İNCELENDİ, 1'İNİN TAKOGRAFI DEVRE DIŞI

Takograftan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 26 dakika sürüş bilgisi, 12 saat 34 dakika çalışma bilgisi göründüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 49'uncu maddesine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan araçların sürücülerinin 24 saatte en fazla 9 saat araç kullanabildiği, 73 SN 384 plakalı araçtan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 26 dakika sürüş göründüğü ancak bu 11 saat 26 dakikalık sürüşün takografta sürücü kartı bulunmadığından sadece Umut Gündüz mü yoksa Gündüz ile başka sürücülere mi ait olduğunun tespit edilemediği kaydedildi.

Kazaya karışan 34 NMB 53 plakalı ikinci TIR´ın takograf incelemesinde ise parçalanan ve elektrik aksamı zarar gören cihazın, teknisyen eşliğinde araçtan söküldüğünün belirtildiği raporda, cihaz içerisinde sürücü kartının bulunmadığı ve takografın sürücüsüz olarak kaydettiği verilerin çıktıları alındığı ifade edildi. Takograftan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 1 dakika sürüş bilgisi, 1 saat 45 dakika çalışma ve 11 saat 14 dakika dinlenme bilgisi göründüğü kaydedilen raporda, TIR´dan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 1 dakikalık sürüş görünmesine rağmen aracın takograf kayıtlarında kilometre bilgisinin değişmediği ve '0' kilometre yol aldığının görüldüğü belirtildi.

`İLK ARAÇTA 278 KİLO FAZLA YÜK VAR´

Raporda Umut Gündüz'ün idaresindeki 73 SN 384 plakalı TIR´ın yük ağırlığının 27 bin 60 kilo olduğu ancak yarı römork ile taşıyabileceği azami yükün 26 bin 782 kilogram olarak tespit edildiği belirtilen raporda, araçta 278 kilogram fazla yükün bulunduğu, ikinci kazaya karışan TIR´da ise tonaj aşımının bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca ilk kazaya karışan 73 SN 384 plakalı TIR sürücüsü Umut Gündüz´ün Karayolu Taşıma Kanunu'na göre ticari araç kullanmaya yarayan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ve aynı kanuna göre zorunlu olan psikoteknik değerlendirme belgesinin bulunmadığı, ikinci kazaya karışan sürücünün ise hem SRC'sinin hem de psikoteknik değerlendirme belgesinin bulunduğu kaydedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ, Emrullah KARAKAŞ

2022-09-26 17:27:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.